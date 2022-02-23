Украина начала призыв резервистов в возрасте до 60 лет

23 фев. 13:20

На Украине начался призыв на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВС Украины.

"22 февраля 2022 года президент Украины [Владимир Зеленский] издал приказ Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины "О призыве резервистов на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период". Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет", - сказано в заявлении.

Как отмечается, то это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Максимальный срок службы составит 1 год.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения к гражданам объявил о призыве резервистов. Глава государства подчеркнул, что сейчас нет нужды во всеобщей мобилизации, поэтому он ограничился лишь указом о призыве резервистов.