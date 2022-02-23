Ушел из жизни музыкант Камиль Джалилов

23 фев. 13:16

В Баку на 85-м году ушел из жизни народный артист Азербайджана, исполнитель на гобое, композитор и педагог Камиль Джалилов.

Камиль Джалилов родился 29 января 1938 года в поселке Бузовна. Окончил Бакинское музыкальное училище имени Асафа Зейналлы, а затем - Азербайджанскую консерваторию (ныне – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), - передает Тренд.

В репертуаре Камиля Джалилова важное место занимали произведения азербайджанских композиторов - Арифа Меликова, Тофига Гулиева, Фикрета Амирова и многих других. Не менее важную роль в его творчестве сыграли народные азербайджанские песни и мугамы. В музыке гобоиста друг друга дополняли классика и народное творчество, он профессионально владел своим инструментом, добавляя в народное творчество необычный тембр и виртуозную технику игры на гобое, также Камиль Джалилов стал первым исполнителем, который ввел гобой в жанр мугама.

Камиль Джалилов гастролировал с концертами во многих странах мира, где его выступления с восторгом принимали слушатели.