Лейла Алиева посетила гала-концерт "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене"

23 фев. 13:09

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Театре "Геликон-опера" в Москве на гала-концерте "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене".

Мероприятие прошло накануне в рамках "Дней Азербайджана в Москве", приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном.

Перед концертом Лейла Алиева провела встречу с музыкантами.

В ходе вечера произведения азербайджанских и российских композиторов исполнили народные и заслуженные артисты Азербайджана Джейла Сеидова, Динара Алиева, Эльчин Азизов, Эльвин Ганиев, Сахиб Пашазаде, Шахрияр Иманов, Юсиф Эйвазов и Мурад Адыгезалзаде. Дирижировал Фуад Ибрагимов.

Напомним, с 21 февраля по 1 марта при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Москве проходит мероприятий, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном.