Лейла Алиева посетила выставку "Произведения из коллекции Третьяковской галереи" (ФОТО)

23 фев. 13:02

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила организованную в рамках дней Азербайджана в Москве выставку "Произведения из коллекции Третьяковской галереи".

Как сообщает корреспондент "Вестника Кавказа", в экспозиции были представлены известные работы народного художника СССР Таира Салахова, среди которых такие произведения, как "Гладиолусы", "Портрет Кара Караева" и "Айдан". На выставке также демонстрируются картины Салахова в жанрах натюрморта, пейзажа и портрета, охватывающие различные периоды.

Директор Галереи Зельфира Трегулова отметила, что на выставке демонстрируются знаковые на все времена работы художника "Женщины Абшерона", а также крупные полотна. В эту экспозицию вошли 7 произведений из коллекции Третьяковской галереи и работы из других коллекций. "Эта выставка - третья часть трилогии, которую мы показываем в этом здании с 2014 года", - добавила она.