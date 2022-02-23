Опрос показал, сколько россиян считают престижной профессию военнослужащего

23 фев. 12:58

Больше половины граждан России уверены - военный это престижная профессия, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), пишет "Интерфакс".

Престижными военные профессии считают 53% россиян, среди молодежи 18-30 лет - 46%. Противоположного мнения придерживаются 19% респондентов.

Половины россиян (49%) считают, более предпочтительным контрактный принцип комплектации для армии, за призыв высказались 16% сограждан. Четверть россиян полагают, что в армии должно быть поровну призывников и контрактников.