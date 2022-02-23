Соловьев о выступлении Ильхама Алиева: четкая, понятная, ясная, литературная речь (ВИДЕО)

23 фев. 12:50

Российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в ходе вчерашней передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" прокомментировал выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"Сегодня в Кремле было подписание договора о союзнических отношениях между Россией и Азербайджаном. И там два президента, которые осознанно, четко, понятно говорят...соответствующим образом выглядят, вызывает уважение…Посмотрите. Четкая, понятная, ясная, литературная речь", - сказал Соловьев.

Он отметил, что это ответ премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о том, есть ли у России отношения с другими странами, насколько она находится в изоляции. "Вот так должны выглядеть уважаемые президенты", - добавил ведущий.

Напомним, 22 февраля в Москве состоялась встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. По итогам переговоров стороны подписали декларацию о союзническом взаимодействии. Декларация состоит из более чем 40 пунктов и охватывает важнейшие сферы взаимодействия двух стран.