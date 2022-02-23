Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили выставку в ТАСС

23 фев. 12:44

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и другие официальные лица осмотрели экспозицию "30 лет дипломатических отношений России и Азербайджана в кадрах ТАСС и АзерТАдж" у штаб-квартиры российского агентства в Москве на пересечении Большой Никитской и Тверского бульвара, организованной ТАСС совместно с национальным информационным агентством Азербайджана АзерТАдж.

В экспозицию выставки вошли фотографии, отражающие самые яркие вехи в истории сотрудничества Азербайджана и России. Выставка состоит из двух десятков фотографий и рассказывает о новейшем периоде истории дружбы и сотрудничества российского и азербайджанского народов, в том числе в политической, экономической, военной, культурной и других сферах, - передает корреспондент "Вестника Кавказа".

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман рассказал гостям о представленных на экспозиции снимках, на которых зафиксировано подписание президентами Азербайджана и России Гейдаром Алиевым и Борисом Ельциным базового договора о дружбе, сотрудничестве и безопасности в 1997 году, Гейдаром Алиевым и Владимиром Путиным совместного заявления о принципах сотрудничества на Каспийском море и Бакинской декларации о принципах обеспечения безопасности и развития сотрудничества на Кавказе в 2001 году.

В экспозиции представлены снимки официальных визитов в Азербайджан президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Напомним, с 21 февраля по 1 марта при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Москве проходит цикл мероприятий, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.