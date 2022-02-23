В России выявили 137 642 случаев COVID-19

23 фев. 12:28

За минувшие сутки в России подтвердились 137 642 новых случая заражения коронавирусом.

Больше всего новых случаев в Санкт-Петербурге - 9 794, Москве - 5 664, Красноярском крае - 5 473. В Краснодарском крае выявили еще 3 317 случаев, в Московской области - 1 920, в Крыму - 1 214, в Ставропольском крае - 954, в Дагестане - 500, в Кабардино-Балкарии - 451, в Адыгее - 450, в Карачаево-Черкесии - 189, в Северной Осетии - 173, в Ингушетии - 142, в Чечне - 37.

Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 15 795 570 человек.

Госпитализированы 16 349 пациентов, что на 5,46% меньше, чем накануне. Выписаны по выздоровлении за сутки 179 203 человек, за все время - 12 836 228.

Умерли за сутки 785 человек, с начала пандемии - 347 816.