Киев призвал украинцев покинуть Россию

23 фев. 12:16

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением к гражданам страны, находящимся в России, немедленно покинуть территорию страны, а также воздержаться от поездок в Россию, - сообщает сайт украинского внешнеполитического ведомства.

"В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, - немедленно покинуть ее территорию", - говорится в сообщении, передает ТАСС.