Прямые перелеты между Казахстаном и Египтом возобновятся в марте

23 фев. 12:01

Авиасообщение между Казахстаном и Египтом будет возобновлено весной, следует из решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана от 17 февраля 2022 года.

"С начала марта казахстанские авиакомпании Air Astana, Fly Arystan и SCAT планируют возобновить выполнение туристических полетов в Шарм-эль-Шейх из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Актобе, Уральск и Костанай", - информирует пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Рейсы на египетский курорт будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.