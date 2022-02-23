Трамп о независимости ДНР и ЛНР: это гениально

23 фев. 11:57

Бывший президент США Дональд Трамп считает "очень разумным" решение Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР.

По его мнению, Россия оказалась самой мощной миротворческой силой в регионе. "Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: "Это гениально". Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. И он собирается стать миротворцем. Это самая крупная миротворческая сила. Мы могли бы использовать ее на нашей южной границе. Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел", - приводит слова 45-го президента США РИА Новости.

Кроме того, Трамп отметил, что ситуация вокруг Украины во время его правления была более спокойной, в том числе благодаря его отношениям с Путиным.

"Этот парень очень сообразительный. Я очень хорошо знал Путина. Я отлично с ним ладил. Я ему нравился. Он нравился мне. Знаете, я имею в виду, что он крепкий орешек! У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну", - подчеркнул он.