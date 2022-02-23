В первый в Атырау McDonald's выстроилась очередь, но не за фаст-фудом

23 фев. 11:48

Во вторник в Атырау открылся первый в городе ресторан всемирно известной сети быстрого питания McDonald's. Событие вызвало ажиотаж, а у входа в ресторан образовались огромные очереди.

Пользователи в сети заметили, что такое скопление людей может осложнить эпидемиологическую обстановку в городе и перевести его "желтую" или "красную" зону по коронавирусу. Другим казахстанцам не понравилось, что на открытии McDonald's использовалось огромное количество воздушных шаров - потом разноцветная резина превратится в мусор и будет загрязнять окружающую среду.

Выяснилось, что именно шары стали причиной ажиотажа, а вовсе не фаст-фуд. На открытии воздушные шары раздавали всем желающим. Жителей Атырау шары заинтересовали больше, чем бургеры.

"К сожалению, открытие омрачила ошибка, которую мы не повторим впредь и постараемся исправить всеми силами. Теперь мы будем дарить шарики только нашим самым маленьким гостям и в строго ограниченном количестве", - говорится в сообщении на официальной странице McDonald's в Казахстане в Instagram.