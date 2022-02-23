Мурашко: "омикрон" будут лечить по-другому

23 фев. 11:46

Протоколы лечения больных при "омикроне" претерпели значительные изменения, - заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24"министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Есть ряд препаратов, которые при "омикроне" менее эффективны", - сказал он, уточнив, что уже подготовлена новая версия методических рекомендаций по лечению коронавируса, которая обобщает накопленный опыт зарубежных и российских специалистов и позволяет максимально эффективно оказывать помощь пациентам, передает РИА Новости.