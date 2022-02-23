Стало известно о дефиците в автосалонах Казахстана

23 фев. 11:40

Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр сообщил, что уже в следующем году в отечественных автосалонах будет достаточно легковушек.

Он отметил, что дефицит новых машин в автосалонах Казахстана в настоящее время вызван нехваткой электронных чипов, использующихся при производстве любого автомобиля.

По словам чиновника, ситуация уже налаживается и в 2023 году рынок будет полон достаточно новыми машинами.

"В автосалонах дефицит машин как отечественной сборки, так и других. В следующем году мы ожидаем, что все-таки автомобилей будет достаточно как отечественных, так и импортных", - приводит его слова Sputnik Казахстан.