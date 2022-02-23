СМИ: санкции против России незаконны

23 фев. 11:27

Читатели скептически отнеслись к новым санкциям против России, о которых ранее объявил президент США Джо Байден.

В комментариях к статье американской газеты The Wall Street Journal, обозревающей основные меры против российской экономики, озвученные американским президентом Джо Байденом, многие усомнились не только в эффективности санкционной политики, но и в ее законности, поскольку США пытаются повлиять на позицию других государств в отношениях с Москвой.

"США не имели права вводить санкции в отношении "Северного потока - 2". Только Германии решать, продолжать ли его сертификацию или нет", - написал комментатор с никнеймом jim markey, передает РИА Новости.

"Гегемония США сходит на нет. Победа в холодной войне перестала иметь значение из-за того, что США втянули НАТО в глупые войны в Ираке и Афганистане. Россия будет иметь свою сферу влияния вне зависимости от того, какие санкции могут ввести США и ЕС", - уверен John Chan.

"В течение многих лет НАТО неоднократно отказывалась "исключать" возможность вступления Украины в НАТО. У них уже были Румыния, Венгрия, Словакия, Польша, Литва, Латвия и Эстония… все бывшие члены Варшавского договора. Путин не мог допустить присоединения Украины, он хотел, чтобы "буферные" страны не были членами альянса. И вот теперь мы здесь", — резюмировал Kenneth Johnson.

"Проблема в том, что НАТО подошло к границам России. В то время лучшим решением было бы успокоить Россию, но было сделано прямо противоположное, начиная с украинского правительства. Так что Россия борется, как медведица, защищающая медвежат, чувствуя опасность. Или как большой голодный гризли, который думает, что путешественник хочет отнять у него еду", - отметил пользователь Jaime Cruanas.