Ветеранам Великой Отечественной выплатят до 25 тыс рублей в честь Дня Победы

23 фев. 11:24

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат в честь Дня Победы выплаты, размер которых составит от 10 до 25 тыс рублей, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

"Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла будет выплачена единовременная материальная помощь в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Размер выплат составит от 10 до 25 тыс рублей", - сказано в сообщении.

В мэрии добавили, что материальную помощь получат 66 050 ветеранов-москвичей. На сайте мэра также представлен список категорий получателей выплаты, в их числе указаны инвалиды и участники войны, участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы военнослужащих, погибших в годы войны, бывшие узники концлагерей и другие граждане.