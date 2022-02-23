В Минздраве сообщили, что в России циркулируют два штамма коронавируса

23 фев. 11:23

Высокий риск заражения дельта-штаммом в России сохраняется, сообщил в среду в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня циркулирует и штамм "омикрон" и штамм "дельта", соотношение примерно один к двум. То есть риск заразиться и более тяжелым штаммом, он сегодня высокий присутствует", - заявил он.

Мурашко отметил, что нельзя говорить, что штамм "омикрон" протекает у всех пациентов легко и не несет рисков. Количество госпитализированных пациентов с коронавирусом в стране составляет порядка 190 тыс.