Палатки и бинокли - спрос на товары для кемпинга вырос к 23 февраля

23 фев. 11:11

В этом году трендом в выборе подарков мужчинам к 23 февраля стали товары для туризма, рыбалки и кемпинга, пишет ТАСС.

По сообщениям ритейлеров, спрос на такие товары вырос в среднем втрое. Россияне активно приобретают к новому сезону рыболовные снасти, рюкзаки, палатки, бинокли, рации, ветровки и сумки-холодильники.

Кроме того, спросом пользуются и другие подарки, связанные с хобби. В пять раз выросли продажи коллекционных фигурок и моделей, вырос спрос на товары для гейминга.

Также перед 23 февраля в России стали чаще приобретать беспроводные наушники и умные часы, фитнес-трекеры. В несколько раз выросли продажи алкотестеров, автосигнализаций, автомобильных пылесосов.

При этом топ самых популярных подарков на 23 февраля в России по-прежнему возглавляют носки.