Юран снова стал главным тренером подмосковных "Химок"

23 фев. 11:04

Подмосковный футбольный клуб "Химки" объявил о назначении Сергея Юрана главным тренером команды.

"Специалист подписал контракт с клубом и присоединился к команде в Турции", - говорится в сообщении пресс-службы "Химок", передает "Интерфакс".

"При выборе наставника мы отталкивались от личных и профессиональных качеств, а также умения в кратчайшие сроки наладить контакт с командой. На первой встрече мы сразу нашли общий язык — очень важно, что с тренерским штабом мы будем работать в одном направлении. Сергей Юран хорошо знаком со спецификой нашего футбола, у него есть необходимый опыт решения задачи в такой непростой ситуации" - сказал генеральный директор клуба Владимир Габулов.

Юран напомнил, что ранее дважды возглавлял "Химки", отметив, что для него очень важен коллектив, чувство единения и полная самоотдача. Если это будет - "Химки" проведут успешную концовку. Напомним, в турнирной таблице чемпионата России "Химки" сейчас занимают последнее место.