Британия не увидела доказательств отправки российских войск в Донбасс

23 фев. 10:59

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в настоящее время однозначных доказательств тому, что Москва направляет силы в Донбасс, нет.

"Мы слышали от Владимира Путина, что он направляет войска, но у нас пока нет полных доказательств того, что это происходит", - цитирует Трасс РИА Новости.

При этом напомним, российский лидер прямо сообщил, что не анонсировал ввод войск в Донбасс.

"Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь - первое. Второе - предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется", - отметил Путин.