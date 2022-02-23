Мадуро: Венесуэла выражает полную поддержку Путину

23 фев. 10:26

Правительство Венесуэлы поддерживает усилия президента России Владимира Путина по защите мира, заявил президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

"Мир думает, Путин будет сидеть сложа руки, не принимать меры для защиты своего народа? Поэтому Венесуэла выражает свою полную поддержку президенту Владимиру Путину в его усилиях по защите мира в России, в регионе", - сказал Мадуро, выступая в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Он подчеркнул, что в Венесуэле уверены, что "Россия выйдет из этой битвы еще более единой". Мадуро добавил, что поддерживает любые попытки дипломатического решения конфликта на Украине, стране, ставшей "практически колонией США и Европы".