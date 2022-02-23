До соглашения по ядерной сделке с Ираном остался "один шаг"

23 фев. 10:08

Глава делегации Китая на продолжающихся в Вене переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана Ванд Цюнь сообщил, что до завершения переговоров остался один шаг, пишет ИРНА.

"Мы действительно находимся на завершающей стадии, и мы всего лишь в одном шаге от окончательного соглашения", - заявил Ванд Цюнь.

Политик отметил, что "Китай приложил большие усилия, чтобы свести к минимуму разногласия, и будет продолжать это делать".

Напомним, 20 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ядерных переговорах "настал момент истины".

Очередной раунд переговоров по ядерной сделке стартовал в Вене в декабре. Представители Ирана, Китая, России, Великобритании, Франции и Германии пытаются прийти к соглашению об ослаблении санкций против Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы.