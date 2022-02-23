Центр военно-патриотического воспитания "Авангард" заработал в Дербенте

23 фев. 10:07

В дагестанском Дербенте открылся центр военно-патриотического воспитания "Авангард", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

"На базе дербентского профессионально-педагогического колледжа им. Г.Б.Казиахмедова состоялось официальное открытие центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". В церемонии открытия приняли участие глава города Дербента Рустамбек Пирмагомедов и исполняющий обязанности первого замминистра образования и науки региона Магомед Абидов", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В центре будут проходить пятидневные учебно-методические сборы учащихся 10-х классов - занятия будут по физической, огневой, медицинской и строевой подготовке. У учеников будет форма и трехразовое питание, - добавили в пресс-службе.