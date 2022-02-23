Состояние российских бизнесменов в 2022 году сократилось на $32 млрд

23 фев. 9:52

Агентство Bloomberg сообщило о сокращении состоянии 23 богатейших людей России на $32 млрд на фоне эскалации конфликта на Украине.

Отмечается, что список наиболее обедневших миллиардеров возглавил член совета директоров "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко, чье состояние в 2022 году сократилось почти на треть

Помимо этого, с начала года глава правления "Новатэка" Леонид Михельсон потерял $6,2 млрд, президент "Лукойла" Вагит Алекперов - $3,5 млрд.

В общей сложности состояние 23 богатейших россиян сократилось до $343 млрд против $375 млрд в конце 2021 года.