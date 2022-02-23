Канада вводит санкции против России

23 фев. 9:50

Канада в координации с союзниками и партнерами вводит в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР "первый раунд экономических санкций".

Об этом сообщил в твиттере премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Также страна увеличит численность военных в составе сил НАТО в Латвии.

"Мы направляем дополнительно 460 военных для укрепления НАТО", - уточнил Трюдо.

Кроме того, в Европу будет направлен дополнительно фрегат и морской патрульный самолет.

"Действия России на Украине являются нападением на демократию и угрозой миру во всем мире", считает Трюдо.