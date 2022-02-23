Крым потерял от украинской водной блокады 150 миллиардов

23 фев. 9:44

Водная блокада Крыма со стороны Украины нанесла полуострову убытки на сумму более 150 млрд рублей, - сообщил глава комитета по законодательству крымского парламента, заместитель главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

"В процессе рассмотрения иска сумма ущерба, предъявленная Украине, будет только расти", - заявил он, передает РИА Новости.

В процессе рассмотрения иска к нему могут присоединиться юридические лица, включая химические и аграрные предприятия республики, а также санаторно-курортные комплексы, - отметил депутат.

"Мы проделали самую сложную часть работы - обосновали позицию по привлечению к ответственности государства Украина и доказали виновность ответчика", - добавил Трофимов.