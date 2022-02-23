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Крым потерял от украинской водной блокады 150 миллиардов

Крым потерял от украинской водной блокады 150 миллиардов

Водная блокада Крыма со стороны Украины нанесла полуострову убытки на сумму более 150 млрд рублей, - сообщил глава комитета по законодательству крымского парламента, заместитель главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

"В процессе рассмотрения иска сумма ущерба, предъявленная Украине, будет только расти", - заявил он, передает РИА Новости.

В процессе рассмотрения иска к нему могут присоединиться юридические лица, включая химические и аграрные предприятия республики, а также санаторно-курортные комплексы, - отметил депутат.

"Мы проделали самую сложную часть работы - обосновали позицию по привлечению к ответственности государства Украина и доказали виновность ответчика", - добавил Трофимов.

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