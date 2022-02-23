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В Тбилиси тысячи людей на сутки остались без газа

В Тбилиси тысячи людей на сутки остались без газа

Авария на газопроводе привела в отключению газа в одном из районов Тбилиси.

Газоснабжение прекратилось вечером 22 февраля, завершить ремонтные работы планируется к вечеру 23 февраля, сообщает компания Tbilisi Energy.

Без газа остаются около 6 тыс семей из района Вазисубани, а также часть жителей частного сектора на границе города.

Кроме того, в зоне отключения оказались несколько детских садов, одна школа и ряд коммерческих объектов.

По данным Tbilisi Energy, подача газа будет поэтапно восстановлена до 20:00 среды.

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