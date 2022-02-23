Антонов: санкции не повлияют на внешнеполитический курс России

23 фев. 9:27

Новые санкции против России США и их союзников не смогут изменить внешнеполитический курс России, - заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Санкции не решат ничего. Трудно себе представить, что кто-либо в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций", - написал посол в Facebook, передает "Интерфакс".

Также он заявил, что новые санкции бумерангом ударят по финансовым рынкам всего мира и США в частности, отметив: "на протяжении семи лет американцы ничего не сделали, чтобы убедить украинское руководство в необходимости выполнения Минских соглашений, вместо этого Вашингтон поощрял киевский "режим" к бездействию".

В результате, "взобравшись на плечи США, Киев уверовал в возможность разрешения внутриукраинского конфликта силовым путем", заявил российский посол.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о введении пакета санкций в отношении России, среди которых - ряд экономических ограничительных мер, которые коснутся и доступа России к внешним рынкам заимствований. Также санкции предусматривают меры против российских элит.