Премьер Украины сообщил о невозможности выполнения выдвинутых Путиным условий

23 фев. 9:17

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для Киева невозможно выполнение условий урегулирования кризиса, которые назвал президент России Владимир Путин.

Во вторник Путин сообщил, что ситуация вокруг Украины может быть урегулирована при условии демилитаризации страны и ее отказа вступать в НАТО.

"Выполнение условий, озвученных президентом России в адрес Украины, противоречит выбору украинского общества", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Также эту позицию по поводу условий, высказанных российским лидером, украинский премьер-министр озвучил во вторник вечером в эфире программы "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV. "Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно", - подчеркнул он.