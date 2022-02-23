Крым потребовал у ООН безоговорочного признания российского статуса

23 фев. 9:15

ООН придется признать российский статус полуострова, так как это аксиома, которой не нужны доказательства, - заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

"На мой взгляд, абсолютно ясно и понятно, что выбор народа Крыма - это международная и историческая аксиома, которую любому человеку минимально понимающему в международном праве объяснять не надо. Поэтому рано или поздно ООН придется признать российский статус Крыма", - сказал Чегринец, передает РИА Новости.

Крым был, есть и всегда будет частью России, - отметил он.

"Эту абсолютно справедливую сентенцию мир уже давно принял де-факто и достаточно скоро примет де-юре", - добавил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма.