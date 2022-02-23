Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

23 фев. 9:07

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем защитника Отечества.

"Уважаемые товарищи, сегодня обеспечение обороноспособности нашей страны остается важнейшей государственной задачей, а вооруженные силы служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного, поступательного развития России", - сказал президент в видеообращении по случаю праздника.

Он указал, на то, что международная обстановка складывается непросто, "существующие вызовы, такие как расшатывание системы контроля над вооружениями, или военная активность блока НАТО" таят опасности.

По словам Путина, в России за последние годы было сделано многое для модернизации вооруженных сил, благодаря чему они стали более мобильными и доказали, что способны решать самые сложные задачи.

"Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы - это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших вооруженных сил", - отметил он.

"Огромное значение всегда, в любые времена, имели личные качества российских воинов, такие как патриотизм, стойкость, самоотверженность, взаимовыручка. В их формировании незаменима роль командира. Наш офицерский корпус - не только костяк, основа и стержень армии и флота, это люди, искренне преданные России и своему воинскому долгу", - продолжил российский лидер.

"Дорогие друзья, как верховный главнокомандующий я уверен в вас - в солдатах и офицерах России, в вашем высоком профессионализме, мужестве и надежности, в том, что вы будете беречь мир и покой наших граждан, отстаивать национальные интересы нашей великой страны. Желаю вам здоровья и успехов в службе. Самые добрые пожелания вашим семьям, родным и близким", - заключил Путин.