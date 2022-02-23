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Армения обстреляла позиции азербайджанской армии в Кельбаджаре

Армения обстреляла позиции азербайджанской армии в Кельбаджаре

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что ранним утром 23 февраля обстрелу со стороны Армении подверглись позиции азербайджанской армии в Кельбаджаре.

"23 февраля в 03:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района без какой-либо на то причины подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в населенном пункте Зяйлик Кяльбаджарского района", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что в результате ответных действий подразделений ВС Азербайджана противник был подавлен.

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