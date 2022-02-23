Япония вводит санкции против России и республик Донбасса

23 фев. 8:41

Правительство Японии приняло решение о введении в отношении России санкций в связи с ее признанием ДНР и ЛНР. Также вводятся санкции против республик Донбасса.

"Мы решили принять следующие санкционные меры. Во-первых, они касаются запрета на выдачу виз представителям двух так называемых республик [ДНР и ЛНР], а также заморозки их активов. Во-вторых, мы вводим меры по запрету на экспорт в две республики и импорт из них", - сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

По словам премьера, санкции против России также затрагивают суверенный долг РФ и подразумевают запрет на выпуск связанных с ним новых облигаций в Японии.

"В дальнейшем мы примем решение о деталях этих мер и без промедления проведем необходимые процедуры", - отметил Кисида.

В случае ухудшения ситуации, подчеркнул он, перечень санкций может быть расширен.

"Мы решительно призываем Россию вернуться к дипломатическим усилиям по урегулированию ситуации [вокруг Украины]", - заявил он, отметив, что признание независимости ДНР и ЛНР является "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".