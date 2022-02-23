Пасмурно и сыро будет в Москве в среду

23 фев. 8:19

В Москве и Московской области 23 февраля будет относительно тепло и пасмурно.

"Предстоящим днем Москва и Подмосковье будут находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 2-4 градуса, по области до 5 градусов тепла", - сообщается на портале "Метеоновости".

Ветер в столичном регионе западный, 5-10 м/с, атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

Также в праздничный день в столице будет повышенная влажность воздуха (около 70%) и пониженное содержание в нем кислорода.