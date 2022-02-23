Взрывы прогремели ночью в Донецке и Луганске

23 фев. 8:07

Минувшей ночью в главных городах Донбасса прогремели взрывы.

Мощный взрыв в Донецке произошел около 00:50 рядом с редакционным корпусом телецентра, информирует "Донецкое агентство новостей" (ДАН).

По словам генерального директора Первого республиканского канала Сергея Пеляницина, похоже, что сдетонировало самодельное взрывное устройство. "Кто-то бросил через забор, вынесло стекла на всех этажах", рассказал он.

В результате взрыва никто не пострадал.

"В Луганске произошел очередной террористический акт! В 04.15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв", - сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

На месте ЧП работают оперативные службы и правоохранительные органы, обстоятельства произошедшего уточняются.