Взрывы прогремели ночью в Донецке и Луганске

Минувшей ночью в главных городах Донбасса прогремели взрывы.
Мощный взрыв в Донецке произошел около 00:50 рядом с редакционным корпусом телецентра, информирует "Донецкое агентство новостей" (ДАН).
По словам генерального директора Первого республиканского канала Сергея Пеляницина, похоже, что сдетонировало самодельное взрывное устройство. "Кто-то бросил через забор, вынесло стекла на всех этажах", рассказал он.
В результате взрыва никто не пострадал.
"В Луганске произошел очередной террористический акт! В 04.15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв", - сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.
На месте ЧП работают оперативные службы и правоохранительные органы, обстоятельства произошедшего уточняются.