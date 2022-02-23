СМИ: США готовят санкции против Сбербанка и ВТБ

23 фев. 7:53

Правительство США готово при необходимости ввести санкции против таких российских финансовых организаций, как Сбербанка и ВТБ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на официальное лицо в Белом доме.

"США в дальнейшем готовы вводить меры против таких организаций, как Сбербанк, ВТБ", - приводит агентство слова представителя администрации Байдена.

Источник подчеркнул, что "ни одна финансовая структура России не будет в безопасности, если вторжение продолжится".

Ранее Вашингтон ввел санкции против организаций, принадлежащих госкорпорации ВЭБ, в том числе против "ВЭБ-лизинг", "Российский экспортный центр", Росэксимбанк, компании "Сибуглемет", дочерних банков ВЭБа в Украине и Беларуси и футбольного клуба ЦСКА.

Кроме того, США ввели запрет на покупку на вторичном рынке государственных облигаций, выпущенных Минфином РФ, Банком России или Фондом национального благосостояния после 1 марта 2022 года.