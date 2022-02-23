Белый дом: встреча Байдена и Путина состоится, если…

23 фев. 7:22

Возможность встречи президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным в перспективе сохраняется, но пока не входит в планы, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

"Возможность встречи президентов Байдена и Путина сохраняется на тот случай, когда и если они (Россия) предпримут деэскалацию ситуации", - сказала она.

Псаки указала, что "сейчас не время" для таких встреч, так как российский президент "контролирует вторжение" на Украину.

Ранее в Белом доме заявили, что Байден дал принципиальное согласие на встречу с Путиным после переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Встреча должна была состояться в четверг, но Блинкен отменил ее.