Роспотребнадзор: в России нет "дельтакрона"

23 фев. 7:41

В России пока не обнаружен вариант коронавируса "дельтакрон", сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина, пишет РИА Новости.

Гибридный штамм, получившийся из "дельты" и "омикрона" распространяется в Великобритании.

"Пока в России этот вариант - "дельтакрон" - не обнаружен. Данных о нем недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность", - заявила ученый.

По мнению Черкашиной, вероятно "дельтакрон" по своим свойствам, в том числе и заразности, будет ближе к "омикрону".

Штамм "омикрон" в настоящее время является доминирующим в России.