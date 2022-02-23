"Экотропа Ажек" откроется в нацпарке Сочи в праздники 

23 фев. 7:08

Популярный туристический маршрут "Экотропа Ажек" в сочинском национальном парке будет открыт для посетителей на 23 февраля и 8 марта.

Часть данной экотропы откроется специально на праздники - с 22 по 24 февраля, с 5 по 8 марта.

Отметим, что "Экотропа Ажек" сейчас находится на реконструкции, но силами работников Верхне - Сочинского лесничества в праздники для всех желающих будет доступна для посещения безопасная часть экотропы до плато "Агуа". Посетители увидят руины христианского храма, стоянку древнего человека, остатки крепости и курганный могильник "Агуа".

Вход на маршрут будет осуществлять до 16.00, стоимость - 200 рублей, для детей до 10 лет - бесплатно.