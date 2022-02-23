Австралия вводит экономические санкции против России

23 фев. 6:48

Правительство Австралии объявило о введении экономических санкций в отношении России после ее признания ДНР и ЛНР.

"Вместе со своими партнерами и союзниками Австралия объявляет ряд экономических санкций в отношении России. Австралия также введет адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями. Также санкции коснутся одного государственного банка России и банков, связанные с оборонной и военной промышленностью", - сообщил на пресс-конференции в среду премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Он подчеркнул, что Австралия "немедленно начнет вводить санкции в отношении физических лиц". "Запрет на въезд [в Австралию] и финансовые операции коснется восьми членов Совета безопасности Российской Федерации и мы, совместно с партнерами, продолжим расширять список тех, в отношении кого будут объявлены дополнительные санкции", - отметил Моррисон.

По словам австралийского премьера, позднее в санкционный список войдет "широкий круг лиц и организаций, имеющих стратегическое и экономическое значение для России".

Также Австралия введет санкции в отношении всех предприятий и организаций ЛНР и ДНР, работающих в сфере транспорта, энергетики и телекоммуникации, нефтегазодобычи.