Казахстан преодолел коронавирус?

23 фев. 6:37

В Казахстане за минувшие сутки выявили 598 новых случаев заболевания коронавирусом.

Больше всего случаев заражения подтвердилось в Алматы – 206, Нур-Султане – 69, Северо-Казахстанской области – 62, Павлодарской области – 43, Костанайской области – 42.

Меньше десяти случаев выявили за сутки в следующих пяти регионах республики: Актюбинская область – 7, Шымкент – 5, Жамбылская область – 4, Кызылординская область – 2, Туркестанская область – 2.

Общее число инфицированных в республике с начала пандемии - 1 300 164.

Выздоровели за сутки 3 146 пациентов, умерли - 10.

Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 28 280 человек, из них 3 672 в стационарах. В тяжелом состоянии остаются 220 пациентов.