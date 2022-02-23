Встреча Блинкена и Лаврова не состоится

23 фев. 6:20

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированную на четверг встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"На прошлой неделе я согласился встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на этой неделе, 24 февраля, чтобы обсудить обеспокоенность наших стран о европейской безопасности, но только если Россия не вторгнется в Украину. Сейчас мы видим, что вторжение начинается, и Россия продемонстрировала отрицание дипломатии, сейчас нет смысла в этой встрече", - заявил Блинкен на брифинге по результатам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Он отметил, что все союзники и партнеры США согласны с таким решением. Лаврову отправлено соответствующее письмо.