Российские звезды выступят на театральном фестивале в Узбекистане 

23 фев. 6:14

Весной текущего 2022 года в Узбекистане состоится международный фестиваль театра и балета, цель которого - развивать культурное сотрудничество, популяризовать классику и познакомить театральную публику Узбекистана с различными направлениями в искусстве, сообщили в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

На фестивале выступят артисты Московского театра "Современник", Московского театра Школы Современной Пьесы, театра Наций, Московского художественного театра им. А.П.Чехова, Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, ГАБТ им. Алишера Навои, Узбекского национального драматического театра им. Хамзы, театра Марка Вайля "Ильхом", а также Молодежного театра Узбекистана, передает Sputnik Узбекистан.

Спектакли и балетные постановки в рамках фестиваля пройдут с 15 марта по 14 мая в Государственном академическом Большом театре им. Алишера Навои, в театре Марка Вайля "Ильхом" и в Государственном академическом театре драмы им. Хамзы в Ташкенте.