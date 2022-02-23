Путин предупредил о возможном обострении на Донбассе

23 фев. 1:12

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Донбассе может обостриться.

Он подчеркнул, что переговоры между украинскими властями и руководством Донецкой и Луганской народных республик сейчас невозможны из-за продолжающихся боевых действий.

"К сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно, поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются. И больше того, они имеют тенденцию к обострению. Но надеюсь, что так будет в будущем", - цитирует главу государства РИА Новости.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны заявил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 22 февраля российский лидер направил в Совет Федерации обращение о возможности использования вооруженных сил за пределами страны. Совфед ответил согласием.