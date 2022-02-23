День защитника Отечества отпразднуют салютами в 10 городах Юга России

23 фев. 3:45

Салютные дивизионы Южного военного округа устроят праздничные фейерверки в День защитника Отечества в 10 городах на Юге России, такое сообщение распространила пресс-служба ЮВО.

"Артиллеристы ЮВО выполнят залпы из орудий и самоходных пусковых установок в Каспийске, Владикавказе, Волгограде, Новочеркасске, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Севастополе, Симферополе, Керчи и Ставрополе", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

В салютах примут участие порядка 80 орудий различных типов, включая 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗиС-3, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А35, 2А85.

В Каспийске артиллерийские залпы прозвучат из 105-мм и 125-мм пусковых фейерверочных комплексов "Радуга" с кораблей ВМФ.

Артиллерийские расчеты сделают по 30 залпов с интервалом в 30 секунд, потратив при этом около 3 тыс боеприпасов различных типов.

Салюты начнутся в 21:00 мск.