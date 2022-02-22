Украина призывает резервистов

22 фев. 23:58

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения к гражданам страны объявил о призыве резервистов.

Глава государства подчеркнул, что сейчас нет нужды во всеобщей мобилизации, поэтому он ограничился лишь указом о призыве резервистов.

"Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною как верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины издан указ о призыве резервистов в особый период", - цитирует Зеленского ТАСС.

Украинский лидер также сообщил, что в ближайшее время в стране пройдут учебные сборы резервистов территориальной обороны.