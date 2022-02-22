Мишустин: Россия искренне дорожит дружбой с Азербайджаном

22 фев. 23:48

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил сегодня в начале встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, что подписанная 22 февраля двусторонняя декларация о союзническом взаимодействии выведет отношения Москвы и Баку на новый уровень.

"Предлагаю сегодня обсудить наиболее важные стратегические вопросы в свете подписанной сегодня Владимиром Путиным и вами декларации о союзническом взаимодействии. Это важнейшее решение выводит наши дружеские и добрососедские отношения на еще более высокий уровень", - сказал он, подчеркнув, что российская сторона искренне дорожит дружбой с Азербайджаном.

Глава правительства также отметил укрепление двустороннего торгово-экономического сотрудничества, даже несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, и большой потенциал для кооперации в сельском хозяйстве, инфраструктуре, возобновляемой энергетике, цифровой экономике. По словам Мишустина, Россия заинтересована и в продолжении деловых миссий российских предпринимателей в Азербайджан.

Помимо этого, российский премьер акцентировал внимание на том, что заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, которое дает возможность для развития Закавказья. "Убежден, что разблокирование экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств Южного Кавказа", - добавил он.

В свою очередь, Ильхам Алиев заявил, что этот визит "останется в истории межгосударственных отношений" России и Азербайджана. Он выразил благодарность Мишустину за личное внимание, которое он уделяет развитию торгово-экономических отношений двух стран.

Президент Азербайджана указал на то, что потенциал роста двустороннего товарооборота не исчерпан, и есть предпосылки для его роста. "Вопросы, связанные с региональной проблематикой, создают хорошие предпосылки не только для укрепления мер доверия, мира, безопасности в регионе, но и для взаимовыгодного экономического партнерства в двустороннем и многостороннем формате", - поведал Ильхам Алиев.

Он также выразил уверенность в том, что подписанная сегодня декларация о союзническом взаимодействии Азербайджана и России будет служить укреплению дружеских, добрососедских и уже с сегодняшнего дня союзнических отношений между странами.

Напомним, 22 февраля в Москве состоялась встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. По итогам переговоров стороны подписали декларацию о союзническом взаимодействии. Декларация состоит из более чем 40 пунктов и охватывает важнейшие сферы взаимодействия двух стран.