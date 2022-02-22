Байден объявил о первом транше санкций против России за признание ДНР и ЛНР

22 фев. 22:54

США вводят санкции в отношении суверенного долга России. Об этом президент США Джо Байден сообщил в ходе своей речи по ситуации вокруг РФ и Украины.

По его словам, новые ограничительные меры вступят в силу 23 февраля. Они затронут в том числе представителей российских элит и членов их семей, а также два крупных финансовых института России - ВЭБ и военный банк.

"На протяжении последних нескольких месяцев мы тесно координировались с нашими союзниками по НАТО в Европе и во всем мире, подготавливая ответ. Я сказал Путину прямо больше месяца назад, [что произойдет, если] Россия предпримет действия против Украины. Россия предприняла действия против Украины, бесспорно, объявлением о независимости. Так что сегодня я объявляю о первом транше санкций в отношении России в ответ на ее действия. Мы принимаем эти санкции в координации с союзниками и партнерами и будем ужесточать, если Россия пойдет на эскалацию", - цитирует американского лидера ТАСС.

По его словам, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик, Россия отрезала от Украины большой кусок и сегодня продолжила такие действия. "Если говорить простым языком, Россия только что объявила, что отрезает от Украины большой кусок", - отметил глава Белого дома.

Байден считает, что 21 февраля Россия начала вторжение на Украину. "Вчера вечером Путин дал распоряжение, чтобы российские силы были развернуты в этих регионах. Сегодня он утверждал, что эти регионы на самом деле имеют более широкие границы, чем те районы, который он признал. На мой взгляд, он создал обоснование для того, чтобы занять еще больше территории силой. Это начало вторжения России на Украину", - заявил президент США.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны заявил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 22 февраля российский лидер направил в Совет Федерации обращение о возможности использования вооруженных сил за пределами страны. Совфед ответил согласием.