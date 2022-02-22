В Москве открылись Дни Азербайджана

Сегодня вечером, в рамках Дней Азербайджана в Москве, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений, на сцене музыкального театра "Геликон-опера" прошел гала-концерт "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене", организованный Фондом Гейдара Алиева и посольством Азербайджана в РФ.

Произведения азербайджанских и российских композиторов исполнили народные и заслуженные артисты Азербайджана Джейла Сеидова, Динара Алиева, Эльчин Азизов, Эльвин Ганиев, Сахиб Пашазаде, Шахрияр Иманов, Юсиф Эйвазов и Мурад Адыгезалзаде. Дирижировал Фуад Ибрагимов.

"Ощущения невероятные: выступать на такой сцене с историей. Это очень волнительно, и название впечатляющее "Звезды Азербайджана на московской сцене", - говорит пианист Мурад Адыгезалзаде. - Огромная радость, огромная честь выступать на этом концерте в рамках Дней Азербайджана, которые будут проводиться в течение нескольких дней. Программа удивительная: азербайджанские авторы, русская музыка, всё это интересно сочетается".

Российский журналист, ведущий телеканала "Культура" Владислав Флярковский посетовал, что редко получает такие глубокие впечатления, как от этого концерта: "Я из Москвы почти не вылезаю - работа не позволяет. Но как выросший в Баку, урожденный бакинец, всегда скучаю и жду, когда услышу мотивы моего детства. С удовольствием хожу на такие концерты, где в концентрированном виде представлена музыка, которая сопровождала мое детство".

Говоря об уровне культурного сотрудничества между Россией и Азербайджаном, Флярковский заметил: "Всегда хочется большего, когда речь идет об Азербайджане, стране, где я вырос. Недостатка в таких вещах не бывает. Но всегда хочется больше музыки, больше фильмов, больше танцев, больше поэзии, литературы, переводов книг. Я думаю, что это одно из направлений, где можно больше работать. А театр! Мы совершенно не видим азербайджанский театр Москве, в России, но очень его ждем".

"Мы сейчас присутствуем на концерте в рамках Дней культуры Азербайджана на сцене ”Геликон-Оперы” и получаем от этого огромное удовольствие, поскольку наши звезды, которые представлены здесь, в основном живут в Москве. Они связали русскую и азербайджанскую культуру, потому что ничто так не сближает, как культура", - заявил председатель правления "Азерхалча" Эмин Мамедов.

Он рассказал, что сегодня же в национальном павильоне ”Азербайджан” на ВДНХ открылась выставка ”Азербайджанские ковры: новый взгляд”, где представлено в 14 ковров. "Почему "новый взгляд"? Потому что эти ковры разработаны на основе классических азербайджанских ковров и доработаны креативной командой ”Азерхалча”, а также концептуальными художниками. Идея заключается в том, что все виды искусства прогрессируют, и азербайджанский ковер должен прогрессировать. Мы видим азербайджанские ковры во всех знаковых мировых музеях. В России они представлены в Эрмитаже, в Музее Востока. Они продаются на аукционах как антик, как старинные азербайджанские ковры. И задача заключается в том, чтобы эта цепь не обрывалась в будущем, и через столетия ковры, которые мы сегодня создаем на уровне XXI века, заняли свое место в музеях мира, а также продавались на аукционах", - говорит Мамедов.

Завтра в Новой Третьяковке в рамках Дней Азербайджана в Москве откроется выставка народного художника Таира Салахова.