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Страны Евросоюза примут пакет санкций против России

Страны Евросоюза примут пакет санкций против России

Страны Европейского союза единогласно решили принять пакет санкций против России, который нанесет ей большой ущерб. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Брюссель согласовал новые ограничительные меры в координации с США, Великобританией и Канадой.

"Спустя 24 часа мы дали быстрый ответ, показав нашу решимость. Мы единогласно достигли решения принять пакет санкций, который нанесет России ущерб, очень большой ущерб", - цитирует главу европейской дипломатии ТАСС.

Он рассказал, что новый пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы России, проголосовавшего за независимость Донбасса. В черный список также попали 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе. ЕС также запретил отношения своего бизнеса с Донецкой и Луганской народными республиками и решил ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС.

Помимо этого, Боррель отметил, что приветствует решение Германии остановить сертификацию газопровода "Северный поток-2". "Я приветствую решение Германии, делающее наш ответ еще более сильным, по остановке сертификации газопровода "Северный поток-2"", - сказал он.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны заявил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 22 февраля российский лидер направил в Совет Федерации обращение о возможности использования вооруженных сил за пределами страны. Совфед ответил согласием.

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