Страны Евросоюза примут пакет санкций против России

22 фев. 22:32

Страны Европейского союза единогласно решили принять пакет санкций против России, который нанесет ей большой ущерб. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Брюссель согласовал новые ограничительные меры в координации с США, Великобританией и Канадой.

"Спустя 24 часа мы дали быстрый ответ, показав нашу решимость. Мы единогласно достигли решения принять пакет санкций, который нанесет России ущерб, очень большой ущерб", - цитирует главу европейской дипломатии ТАСС.

Он рассказал, что новый пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы России, проголосовавшего за независимость Донбасса. В черный список также попали 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе. ЕС также запретил отношения своего бизнеса с Донецкой и Луганской народными республиками и решил ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС.

Помимо этого, Боррель отметил, что приветствует решение Германии остановить сертификацию газопровода "Северный поток-2". "Я приветствую решение Германии, делающее наш ответ еще более сильным, по остановке сертификации газопровода "Северный поток-2"", - сказал он.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны заявил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 22 февраля российский лидер направил в Совет Федерации обращение о возможности использования вооруженных сил за пределами страны. Совфед ответил согласием.